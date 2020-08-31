صورة تاريخية للملك عبدالله وعلى كتفيه صقرين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تداول نشطاء التواصل الإجتماعي صورة تاريخية للملك عبدالله وهو يحمل على كتفيه صقرين ، داعين له بالرحمة والمغفرة. تداول نشطاء التواصل الإجتماعي صورة تاريخية للملك عبدالله وهو يحمل على كتفيه صقرين ، داعين له بالرحمة والمغفرة. وأظهرت الصورة الملك عبدالله رحمه الله ، وهو يقف بشموخ وعليه كتفيه الصقرين. وعلق النشطاء على الصورة مقدمين الشكر لمن نشرها حيث يعد هذا واجب وطني تجاه ولاة الأمر.

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