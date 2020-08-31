شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تحديد موعد لاستئناف المملكة للرحلات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت هيئة مكافحة الشائعات، ما تردد حول موعد إستئناف الرحلات الدولية، منوهة أن ما أثير خال تماما من الصحة.

وقالت الهيئة بأن الصورة المتداولة عن موعد إستئناف الرحلات الدولية في المملكة بعد ١ يناير ٢٠٢١ غير صحيحة.

وتابعت بأن هيئة الطيران سبق وأن صرحت أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد إستئناف الرحلات الدولية.