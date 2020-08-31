حقوق الإنسان تحظر عمل الحدث في المهن الخطرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة حقوق الإنسان بحظر المهن والاعمال على الأحداث و التي قد تعرض صاحبها للخطر بسبب طبيعتها .
وأوضحت الهيئة بأنه يحظر عمل الحدث في عدد من المهن بسبب طبيعتها، أو الظروف التي تؤدى فيها،وحددتها في بعض المهن وهي العمل بالمناجم أوالمحاجرأو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض، والصناعات ذات المخاطر الصحية.
وتابعت الهيئة الأعمال التي يحظر عمل الأحداث وهي "الأعمال الشاقة، الأعمال التي تعرض الحدث بمخاطر جسدية بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة وأي عمل قد يؤدي مكان وظروف آدائهإلى تعريض الحدث للمشكلات الخلقية والنفسية والجسدية"
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