النمر يحذر من تصرف خاطئ يرتكبه البعض عند الشعور بالتعب والخمول

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، من تصرف خاطئ يرتكبه البعض عند الشعور بالتعب وخمول الجسد. حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، من تصرف خاطئ يرتكبه البعض عند الشعور بالتعب وخمول الجسد. وأضاف أن البعض يتجه لتناول ضعف الدواء الخاص بالغدة الدرقية عند الشعور بالكسل والتعب، مؤكداً أن هذا التصرف خاطئ. ونصح النمر بالانتظام على الجرعة المحددة من الطبيب حسب تحاليل الدم.

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