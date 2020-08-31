شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: خدعة تنظيف القولون هي بيع وهم وقد تسبب ضررًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الاثنين، أن ‏خدعة تنظيف القولون هي بيع وهم وقديسبب ضررًا.

وأوضح فهد الخضيري: " خلق الله القولون لجمع الفضلات واخراجها ووظائف هامة للجسم (توازن الملح والماء...) وهو مليء بالبكتيريا النافعة طبيعياً (بروبايوتيك) ولا يحتاج تدخل بشري ولا تنظيف أبداً لأنه يتم ذلك تلقائي. أهم شيء منع الإمساك بشرب الماء الكثير وتناول الألياف كلها " .

وأضاف:" ‏ومن مشاكل ومهيجات القولون: (بعدالتوتر والقلق) الفلفل، المعجنات بأنواعها وأسوأها المقليات والمغّطسة بالسمن والسكر، عدم وجود خضار وفاكهة وورقيات في غذائك اليومي، العطش الذي يسبب جفاف الفضلات بالقولون ومن ثم الإمساك. احرص على الألياف وشرب الماء الكثير. قلل من القهوة المرّكزة، مارس الرياضة " .