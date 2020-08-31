شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية تكشف عن طلاب صغار في حصة التربية البدنية بإحدى مدارس بقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت صورة نادرة، عن عددًا من الطلاب خلال حصة التربية البدنية في إحدى المدارس بمحافظة بقيق، والتي بنتها شركة أرامكو قبل نحو 64 عاماً.

ويعود تاريخ الصورة لعام 1378 هـ (1959 م)؛ حيث أظهرت طلاب المدرسة يرتدون الزي الرياضي وأحدهم يمسك الكرة، حينما كانوا في حصة التربية البدنية برفقة معلمهم.