شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نصائح لحماية حاسة النظر خلال فترة الدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قدم استشاري أمراض عيون، اليوم الاثنين، عدة نصائح لتجنب الإصابة بضعف البصر لدى الطلاب والطالبات خلال أسابيع الدراسة عن بُعد.

وشدد استشاري أمراض العيون بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الدكتور سامي الحارثي، خلال لقاء له مع "الإخبارية"، على ضرورة توخي الحذر عند الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والتلفاز.

وأوضح سامي الحارثي، إنه يجب على أولياء الأمور عمل الفحوصات الأولية لأبنائهم، من أجل معرفة العيوب الانكسارية وتحديد قوة النظر وقياس ضغط العين؛ فضلًا عن توفير شاشة كبيرة مناسبة للقراءة خلال تلقي الطلاب الدراسة عن بُعد.

وأكد استشاري العيون، على أهمية أن يكون حجم خط الكتابة مناسبا للقراءة، والإضاءة مناسبة، ووضعية القراءة مناسبة، داعياً الطلاب بكافة مراحلهم العمرية إلى زيارة أطباء العيون بشكل مستمر للاطمئنان على صحة أعينهم.