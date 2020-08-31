شكرا لمتابعة خبر عن المدارس الخاصة تهرب من ضغط "مدرستي" بشراء منصات بقيمة 100 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):لجأت بعض المدارس الخاصة لشراء منصات تعليمية، للهرب من ضغط منصة مدرستي حيث بلغت قيمة شراء المنصات ما بين 70 إلى 100 ألف ريال.
وقال ملاك بعض المدارس ، بأن الضغط على منصة مدرستي قد يتسبب في تعطيل وصول الدروس والبرامج اليومية التي تقدمها مدارسهم لذلك قاموا بشراء المنصات بحسب صحيفة "عكاظ"
ونوه ملاك المدارس إلى أن المنصات التي قاموا باختيارها تتيح للطلاب إمكانية دخول الفصول الافتراضية، والتفاعل مباشرة بين المعلم والطالب وولي الأمر.
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