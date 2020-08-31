الشعبية تدعو لتوحيد الجهود لقطع الطريق على "مؤامرة حكام الإمارات"

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إلى توحيد وتنظيم الجهود قطرياً وقومياً لقطع الطريق على "مؤامرة حكام الإمارات ومحاصرتها، وإفشال مخطط تعميمها على بلدان عربية أخرى".

وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة "سوا" الاخبارية:

تصريح صحفي

الشعبية تدعو لتوحيد الجهود قطرياً وقومياً لقطع الطريق على مؤامرة حكام الإمارات ومحاصرتها

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إمعان حكّام دولة الإمارات العربية في السير قدماً على طريق العلاقات الخيانية مع العدو الصهيوني، واستقبالهم اليوم طائرة "العال الإسرائيلية" وعلى متنها مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لتوقيع اتفاق يقضي بالاعتراف بالكيان الصهيوني عدا عن اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية.

واعتبرت الشعبية أنّ إدارة حكام الإمارات الظهر للمناشدات والإدانات الواسعة والشاملة من الشعوب العربية وقواها وأحزابها ومنظماتها النقابية والاجتماعية لما أقدموا عليه، إنما يعكس مدى خضوعهم وتبعيتهم للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لشعوبنا العربية ومصالحها، والسقوط في وحل الذل والخيانة لهذه المصالح وللقضية الفلسطينية.

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ودعت إلى توحيد وتنظيم الجهود قطرياً وقومياً لقطع الطريق على مؤامرة حكام الإمارات ومحاصرتها، وإفشال مخطط تعميمها على بلدان عربية أخرى.

وفي هذا السياق، أدانت الجبهة الشعبية إمعان حكام المملكة العربية السعودية في توفير البيئة والأرضية لهذه العلاقات الخيانية، وليس آخرها السماح بمرور طائرة "العال" في أجوائها إلى الإمارات، بما يمثل تشجيعاً وتغطية لحكام الإمارات بالسير قدماً في مخطط السقوط والخيانة، وتهيئة وتمهيداً لما يمكن أن يُقدم عليه حكام السعودية في قادم الأيام من خطوات مماثلة.

وختمت الجبهة بضرورة مواجهة هذه التحديات بسياسات وقرارات فلسطينية واضحة وحاسمه على الصعيدين الداخلي والعربي، وأن يتم تفعيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشكل كامل فيما يخص العلاقة مع دولة الكيان وسحب الاعتراف بها، وهو ما تدعو لاتخاذه في اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده يوم الخميس القادم .

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

31/8/2020