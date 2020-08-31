لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة..
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بالغ إدانتها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وجددت مصر التأكيد على وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر جددت التأكيد بوقوفها حكومةً وشعبًا مع المملكة.. مصر تُعرب بالغ إدانتها لقيام «ميليشيا الحوثي» باستهداف مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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