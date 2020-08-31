«الصحة» توجّه نصائح للتعامل مع حالات ضيق التنفس

وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للتعامل مع حالات ضيق التنفس البسيطة، مشيرة إلى تجنب الذعر والهلع الذي يمكن أن يزيد الحالة سوء.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «إذا كان هناك ضيق بسيط في التنفس، ينصح بالمحافظة على الهدوء وتقليل الشعور بالذعر؛ لأن هذا يمكن أن يجعل الأمر أسوأ».

ونصحت الوزارة، بـ«الجلوس بشكل معتدل على الكرسي مع إرخاء الكتفين، ومن ثم أخذ شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلَقًا، ثم إخراج الزفير من الفم ببطء».

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وأشارت، إلى أنه إذا استمر ضيق التنفس أو إزداد سوءًا، يجب الاتصال على رقم «937» استشارات طبية - تحويلة رقم ٥- أو التوجه مباشرة للطوارئ لأقرب مستشفى.

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