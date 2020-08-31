وفاة «برق الرفق ورعد الإحسان».. ومغردون يكشفون شخصيته الحقيقية

نعى مغردون صاحب القلب الطيب والرفيق بالحيوانات، والذى كان يتخفى وراء حساب «برق ورعد» على موقع التواصل تويتر، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكشف مغردون، عن الشخصية الحقيقية لصاحب حساب «برق ورعد»؛ حيث قال المغرد سليمان الصقعبي –عبر حسابه بتويتر- أن «برق ورعد» هو العميد الإنسان «صالح بن علي العايد» وكان أحد منسوبي شرطه المدينة المنورة.

من جانبه، ألمح برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، إلى أنهم تواصلوا -في وقت سابق- مع أبو عبد الرحمن صاحب حساب «برق ورعد»، للظهور في البرنامج، لكنه رفض بشكل قاطع، حتى لا يكون عمله رياء.

واشتهر صاحب حساب «برق ورعد» بنشر فيديوهات يدعو فيها لرعاية الحيوانات وعلاجها وعدم تعذيبه، وقام بنشر الوعي بالرفق بالحيوان بين الناس، كما كان يوفر لها المأوى والأكل والعلاج، وأخفى هويته عن الجميع.

Advertisements

وتصدر هاشتاق «#وفاة برق الرفق ورعد الإحسان» موقع تويتر أمس الأحد؛ حيث قالت إحدى المغردات: « فجعت بوفاة أبو عبدالرحمن صاحب حساب (برق ورعد)، هذي الشخصية أثرت فيني كثير ومتأكدة أنه أثر بكثير اشخاص، كنت أحب أشوف مقاطعه وكيف يعتني بالقطط ومساعداته للقطط المصابة والمجروحة، ويحث الناس على ذلك، انسان خلوق ورحوم.. دعواتكم له».

وقال مغرد آخر: «كنت أتردّد على حسابه على فترات، يقضي كامل يومه بجانب القطط، ويلهمك لطُرق سقاية واهتمام للحيوانات، حسابه عبارة عن توهّج إنساني نقي جداً، بإذن الكريم الغفور لن تذهب إنسانيته هباء منثورًا، حتى الحيوانات اللي عطف عليها ماراح تنساه، الله يرحمّك».

اقرأ أيضًا:

وزارة البيئة لـ«عاجل»: عقوبات مشددة تنتظر منتهكي حقوق الحيوانات

بالفيديو.. «رفق» تطالب بمحاسبة أصحاب مقطع «التمثيل بالذئب»