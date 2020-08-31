الإمارات تدين استهداف ميليشيا «الحوثي» لمطار أبها الدولي.. وتؤكد تضامنها مع المملكة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات في بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، على أن أمن الإمارات وأمن المملكة، كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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وأوضحت الإمارات، أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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