«رابطة العالم الإسلامي»: استهداف مطار أبها يعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لدى الحوثي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين، استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية، لمطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسی، في بيان نشر عبر حساب الرابطة على «تويتر»، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لدى تلك الميليشيات.

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وأكد العيسى، على أن الميليشيات الحوثية الانقلابية لا تعدو بهذا العبث اليائس سوی کشف المزيد من هويتها الإرهابية، والتي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.

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