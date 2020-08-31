بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم تفضيل صوت أحد قراء القرآن عن غيره

أوضح عضو هيئة كِبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تفضيل الاستماع إلى صوت أحد قراء القرآن دون غيره من القراء، مشيرًا إلى أنه «لا بأس في ذلك».

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، إنه لا بأس بذلك، فكون السائلة تختار من القراء من تلتذ بصوته وبلحنه وبأدائه وبتجويده، فلا بأس في ذلك.

ووجهت مواطنة سؤالًا حول الحكم في تفضيلها صوت أحد قراء القرآن الكريم على غيره من القراء؛ لأن صوته يذكرها بالآخرة وبآيات البشارة والنذارة.

وكان الشيخ المنيع قال في وقت سابق، إنه لا يوجد مانع من تشغيل القرآن الكريم في البيت، رغم عدم وجود أحد، وأن المانع هو تشغيل القرآن دون الاستماع أو الإنصات له.

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