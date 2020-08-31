القيادة تهنئ رئيس أوزباكستان بذكرى الاستقلال ورئيسة سلوفاكيا بيوم الدستور

وجّهت القيادة الرشيدة برقيات تهنئة إلى كل من رئيس أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيسة سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيسة الجمهورية السلوفاكية، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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