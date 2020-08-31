يزن أكثر من ٢ كيلو.. استئصال ورم من صدر مريض بنجاح في مستشفى الملك فهد

غادر بحالة جيدة..
تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة، من استئصال ورم يزن أكثر من ٢ كيلوجرام من صدر مريض كان يعاني من ضيق شديد في التنفس مع تورم في الوجه وانتفاخ شديد في أوردة الرقبة؛ حيث تبيّن بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة وجود ورم كبير في منطقة ما بين الرئيتين «الحيزوم».
وتم على الفور إدخاله إلى غرفة العمليات واستئصال الورم عن طريق شق عظمة القص، وتبيّن بالفحص النسيجي وجود ورم خبيث في الغدة الثيموثية.
وخضع المريض لجلسات علاج كيماوي وغادر المستشفى بحالة جيدة مع استمرار متابعة الحالة في العيادة.
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