بالفيديو.. تطبيق «توكلنا» يكشف عدد المعلمين والطلبة على منصة «مدرستي»

يستهدف الوصول إلى 6 ملايين طالب وطالبة..
كشف مدير العناية بالمستفيدين لمنظومة «توكلنا»، عبدالرحمن الزيد، عن عدد الذين حصلوا على معلومات الدخول لمنصة «مدرستي» حتى الآن من معلمين وطلاب، مشيرًا إلى أنهم بلغوا حوالي 3 ملايين و500 ألف.
وقال الزيد خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن منظومة «توكلنا» وجدت لتوفير قناة رسمية مساندة وداعمة ومساعدة لملايين المستخدمين والمستفيدين من منصة «مدرستي».
وأضاف، أنهم يستهدفون الوصول إلى 6 ملايين طالب وطالبة بجميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، هي من بنت وطورت وشغلت تطبيق توكلنا، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة.
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