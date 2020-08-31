3 خطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

حددت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقمها.

ويمكن الدخول إلى رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة؛ باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر الإلكترونية، وتسجيل مستخدم جديد اضغط هنا.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الإقامة والرمز المائي، ثم الضغط على الاستعلام، في منصة أبشر، وسوف تظهر نتيجة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بعد الدخول، سواء كانت الإقامة صالحة ومدة صلاحيتها وموعد التجديد، أو كانت منتهية الصلاحية.

وكانت منصة أبشر، قد حددت 7 شروط يجب توافرها لإتمام تجديد الإقامة إلكترونيًّا عبر المنصة.

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ومن شروط تجديد الإقامة، سريان جواز سفر العامل وسداد المخالفات المرورية للعامل، وسداد رسوم الخدمة، وعدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عامًا أو أكبر.

ويجب أن يكون العامل داخل المملكة العربية السعودية، و وجود تأمين طبي ساري للعامل «إذا كان لديه أفراد أسرة»، وألا يكون العامل مسجّلًا كمتغيب عن العمل.

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