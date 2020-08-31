

أبها 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيشة عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة من أبرزها التصديق الالكتروني والدليل التجاري الالكتروني وطباعة شهادة العضوية والتحقق من الشهادات الصادرة من مركز التدريب والتحقق من الوثائق المصادق عليها وخدمة تجديد الاشتراك وخدمة الاستعلام عن رقم العضوية.

وأوضح نائب الأمين ومدير إدارة تقنية المعلومات في الغرفة محمد إبراهيم المعاوي أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار مواكبة الأحداث والتحولات التقنية وإدراكاً بأهمية تحويل مختلف إجراءات وخدمات الغرفة إلكترونياً ،وسعياً لتسهيل خدمات الغرفة وتبسيط إجراءاتها لمشتركيها من رجال وسيدات الأعمال والمستفيدين من برامجها وأنشطتها.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تتواجد على موقع الغرفة الإلكتروني الذي يحتوي على جميع الخدمات الأساسية لمشتركي الغرفة والحصول على المعلومات والخدمات تحت منصة واحدة، إضافةً إلى الأخبار اليومية والفرص التجارية والاستثمارية والفعاليات الرئيسية والمتنوعة.

// انتهى //

13:48ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خدمات إلكترونية جديدة في غرفة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.