السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق برنامج " متمكن" التدريبي عن بُعد للمستجدين والمستجدات



نجران 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أطلقت عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في جامعة نجران بشطريها البنين والبنات اليوم،برنامج "متمكن" للتدريب الشامل للتعامل مع "البلاك بورد" عن بُعد، مستهدفاً الطلبة المستجدين والمستجدات في جميع كليات الجامعة وفروعها في شرورة ويدمة، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويتناول البرنامج التدريبي تدريب الطلبة والطالبات على كيفية الدخول إلى "البلاك بورد"، وتفعيل الإيميل الجامعي، إضافة إلى كيفية الدخول إلى المقررات وتحميل المحاضرات، وطرق تحميل ورفع الواجبات.

كما يتضمن البرنامج الدخول إلى المنتديات، والتفاعل في الفصول الافتراضية، إلى جانب كيفية الوصول للمحاضرات المسجلة، وأداء الاختبارات، واستعراض الإعلانات و تحميل تطبيق بلاك بورد.

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13:47ت م

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