اجتماعي/ "مصفوفة الأولويات" دورة تدريبية بجمعية تميز الشبابية ..غداً



جيزان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

تنظم جمعية تميز الشبابية بمنطقة جازان غداً ،دورة تدريبية عن بعد بعنوان "مصفوفة الأولويات" تقدمها المدربة شقرا آل بشير .

وتهدف الدروة إلى تعليم المشاركات بكيفية تنظيم أولوياتهن لتحقيق المزيد من الفعالية في تنظيم الوقت وإدارته بكفاءة أفضل ، والتمييز بين المهام وأفضل الطرق لإنجازها في الوقت المحدد.

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية والتطويرية التي تنفذها الجمعية خلال هذا العام.

//انتهى//

13:46ت م

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