السعودية اليوم / كلية العلوم والآداب بشرورة تنظم لقاء لاستقبال الطلاب المستجدين والمستجدات عن بُعد



نجران 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

نظّمت كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة ممثلة بوحدة الإرشاد الأكاديمي أمس ، لقاء استقبال للطلاب المستجدين عن بُعد، بحضور عميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور علي بن حمد رياني.

واشتمل اللقاء على التعريف بالإرشاد الأكاديمي وأهميته في توعية الطلاب ، لتجاوز العقبات التي تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية، كما تم التعريف بالنشاط الطلابي وأهميته ودوره في تنمية مهارات الطلاب، إضافة إلى تقديم شرح مفصل عن كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني للجامعة والخدمات التي هيأتها الجامعة من خلال تطوير برامجها الإلكترونية لخدمة الطلاب والطالبات.

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13:45ت م

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