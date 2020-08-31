السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير السعودية اليوم فرع وزارة الإسكان بالمنطقة السابق



الباحة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة السابق المهندس حمود بن ناصر القحطاني، وذلك بمناسبة صدور قرار معالي وزير الإسكان بتكليفه مديرا عام لفرع الوزارة بمنطقة عسير.

وقدّم سموه شكره للقحطاني، على ما قدمه خلال فترة عمله بمنطقة الباحة.

من جانبه أعرب القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لدعمه لأعمال الفرع، في ظل ما تحظى به الوزارة من اهتمام ودعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.

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13:44ت م

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