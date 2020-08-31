السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم برنامجا لتحديد المخاطر في الاجراءات البلدية



مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد و وزارة الشؤون البلدية و القروية، إقامة برنامج لتحديد المخاطر في الاجراءات البلدية وسبل حلها وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة في القطاع البلدي، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء بمركز عبدالله عريف التدريبي التابع لأمانة العاصمة المقدسة.

ويستهدف البرنامج رؤساء البلديات بمكة المكرمة، ومنسوبي وحدات المراجعة الداخلية، ومن لهم علاقة مباشرة بالرقابة على المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين.

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13:42ت م

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