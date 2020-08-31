السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 702 جولة رقابية وتعقم 958 موقعا بالمنطقة



الدمام 12 محرم 1442 الموافق 31 أغسطس 2020 واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 702 جولة رقابية صحية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات للتدابير الصحية، و 10 مخالفات تكدس في الأسواق والمراكز التجارية.

كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ 958 موقعا بالمنطقة، باستخدام 156961 لتراً من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 478 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 9542 فرداً عدد الطواقم البشرية، أسفرت عن رفع 7554 طناً من النفايات، وإزالة 3820 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

بينما استقبلت الأمانة 282 بلاغا عبر مركز البلاغات 940، تضمّنت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والإنارة، والنظافة العامة والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي، ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة والحدائق والأسواق.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، استمرار الأمانة في خطتها الدورية التي تنفذها بشكل يومي في نطاق الحاضرة والمحافظات، واستمرار عملها لحماية المجتمع وتحقيق البيئة الآمنة، والتأكد من تطبيق جميع البروتوكولات البلدية المعتمدة لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة.

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13:34ت م

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