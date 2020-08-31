السعودية اليوم / الشؤون الفلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 410 آخرين في يوليو الماضي



عمّان 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر يوليو الماضي، تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين، واعتقال 410 آخرين.

وبينت في تقرير لها أن عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصلت إلى 303 اقتحامات 299 منها في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إضافة إلى إقامة 307 حواجز أعاقت حركة الفلسطينيين والبضائع والمنتجات الزراعية في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى استمرار قوات الاحتلال في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تم تسجيل 23 حادثة اعتداء على مختلف مواقع العبادة.

وتطرق التقرير إلى مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث شهد شهر يوليو، هدم 18 بيتاً ومنشأة، وإقرار سلطات الاحتلال عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها القدس.

// انتهى //

13:33ت م

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