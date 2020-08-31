السعودية اليوم / برنامج افتراضي لاستقبال المستجدين في جامعة بيشة



أبها 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس ‏

افتتح رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم البرنامج الافتراضي لاستقبال طلاب وطالبات السنة الأولى للعام الجامعي 1442هـ، الذي تضمن لقاءً مفتوحًا لرئيس الجامعة مع الطلبة المستجدين.

وألقى الدكتور صفحي كلمة في افتتاح البرنامج نوه فيها بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في سبيل تمكينه لأداء رسالته وتحقيق أهدافه الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة صحيًا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات ، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل المحافظة على سلامة طلبتها ومنسوبيها، ومنها تطبيق البروتوكولات الصحية والتباعد الجسدي داخل مرافق الجامعة، وتدريس المقررات النظرية عن بعد، وتدريس الجزء النظري في المقررات العملية عن بعد، وتدريس المقررات العملية والسريرية داخل معامل الجامعة مع تطبيق البروتوكولات الصحية المعممة من وزارتي التعليم والصحة، وتفعيل الإرشاد الإلكتروني، والتسجيل الإلكتروني للمقررات الدراسية، وتفعيل وسائل التواصل الإلكتروني مع الطلاب والطالبات لتذليل جميع المعوقات التي تواجههم، وتفعيل مركز التواصل داخل الجامعة للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال طلبات الطلاب والطالبات وذويهم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وبناء جميع الفصول الافتراضية لتدريس المقررات النظرية والجزء النظري من المقررات العملية.

وأجاب رئيس الجامعة على استفسارات وأسئلة الطلبة عبر الوسائط الإلكترونية والمتعلقة بآليات الدراسة عن بعد وخطوات التعامل مع المنصات التعليمية الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراءات القبول والتسجيل، وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله الشهراني وعميد التعلم الإلكتروني الدكتور سعد الشهراني وعميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي وعميد شؤون الطلاب الدكتور رائد الحازمي.

يذكر أن البرنامج الافتراضي لاستقبال الطلبة المستجدين يستمر حتى يوم غد، متضمنًا لقاءات مع عمداء ووكلاء الكليات للتعريف بالكليات والأقسام الأكاديمية والتخصصات المتاحة والمجالات الوظيفية واللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى لقاءات تعريفية بكيفية استخدام بوابة الجامعة الإلكترونية والخدمات المتاحة للطالب.

// انتهى //

13:32ت م

0072





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج افتراضي لاستقبال المستجدين في جامعة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.