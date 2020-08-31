السعودية اليوم / اليابان تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 197 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 68.285 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1287 حالة وفاة .

// انتهى //

13:17ت م

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طوكيو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 68.285 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1287 حالة وفاة .// انتهى //13:17ت م0071

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