السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على أربعة أشخاص يتباهون بإطلاق النار من سلاح رشاش وتوثيقه عبر مواقع التواصل



الرياض 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث ) وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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13:03ت م

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