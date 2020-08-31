شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 31 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران، حيث تم إطلاق اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز على المدينة الرياضية؛ تقديراً لجهوده في خدمة الرياضة والرياضين.

وقال وزير الرياضة: ستفتح مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران أبوابها لكل محبي الرياضة والممارسين والموهوبين والراغبين في صقل مواهبهم الرياضية المختلفة.

وأعرب عن أمله أن تكون حافزاً لكل موهوب ومبدع، ونقطة انطلاق نحو تحقيق الإنجازات وتمثيل المملكة في مختلف المحافل الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تدشين مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.