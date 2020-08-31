شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مطلقي النار من سلاح رشاش بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره، حيث تم القبض عليهم وهم ( أربعة مواطنين في العقد الثالث ) وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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