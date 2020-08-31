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2020-08-31 أمانة تبوك تزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 66 ألف م2 متابعات الخليج 365 - تبوك Advertisements أزالت أمانة منطقة تبوك، بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تجاوزت 66 ألف م2 في 17 موقعاً بمركز بداء التابع لمنطقة تبوك. وكانت الأمانة، متمثلة في بلدية محافظة حقل، قد أزالت أمس الأحد، اللوحات الدعائية المخالفة في عدة مواقع بالمحافظة، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري.



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