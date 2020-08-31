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أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام، 310 آلاف عينة فحص كورونا؛ وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.
وقالت "صحة الشرقية": هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.
يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.المختبر الإقليمي
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:51 PM
يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين
أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام، 310 آلاف عينة فحص كورونا؛ وذلك منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.
وقالت "صحة الشرقية": هذا العدد من الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا خلال هذه المدة يعكس حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي، كما يعكس ما يتمتع به المختبر من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة مكّنت من إنجاز هذه الفحوصات.
يُذكر أن المختبر الإقليمي في الدمام يضم كادرًا من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والفنيين في مختلف التخصصات، ويستقبل الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.
، الدمام.. 310 آلاف فحص كورونا في "المختبر الإقليمي" ،
المصدر : الخليج 365
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