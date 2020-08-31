محمد بن مسعود - الدمام - أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية. وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.المحكمة الجزائية المتخصصة 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:49 PM Advertisements بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية. وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا. الكلمات المفتاحية ، بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.