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تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنوّرة من استئصال ورم يزن أكثر من كيلو جرامين اثنين من صدر مريض كان يعاني ضيقاً شديداً في التنفس مع تورم في الوجه وانتفاخ شديد في أوردة الرقبة.
وتبيّن بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة وجود ورم كبير في منطقة ما بين الرئتين "الحيزوم".
وعلى الفور، أدخل المريض إلى غرفة العمليات وتم استئصال الورم عن طريق شق عظمة القص، وتبين بالفحص النسيجي وجود ورم خبيث في الغدة الثيموثية.
وخضع المريض لجلسات علاج كيماوي وغادر المستشفى بحالة جيدة مع استمرار متابعة الحالة في العيادة.مستشفى الملك فهد العام
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:45 PM
كان يعاني ضيقاً شديداً في التنفس مع تورم في الوجه وانتفاخ في أوردة الرقبة
تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنوّرة من استئصال ورم يزن أكثر من كيلو جرامين اثنين من صدر مريض كان يعاني ضيقاً شديداً في التنفس مع تورم في الوجه وانتفاخ شديد في أوردة الرقبة.
وتبيّن بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة وجود ورم كبير في منطقة ما بين الرئتين "الحيزوم".
وعلى الفور، أدخل المريض إلى غرفة العمليات وتم استئصال الورم عن طريق شق عظمة القص، وتبين بالفحص النسيجي وجود ورم خبيث في الغدة الثيموثية.
وخضع المريض لجلسات علاج كيماوي وغادر المستشفى بحالة جيدة مع استمرار متابعة الحالة في العيادة.
، نجاح استئصال ورم وزنه أكثر من 2 كم من صدر مريض بالمدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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