، مُعارض تركي: الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب.. ورحيل "أردوغان" واقعٌ لا محالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أوزداغ": لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب.. وادعاءات عدم ترك السلطة أوهام

‏قال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ: إن الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب وتخويف المواطنين، وإن رحيل حزب العدالة والتنمية عن الحكم أمر واقع لا محالة.

سلجوق أوزداغ الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية، علق على الادعاءات المثارة بشأن أن حزب الرئيس رجب أردوغان لن يترك السلطة حتى وإن خسر الانتخابات.

وأضاف بحسب صحيفة "زمان" التركية: "كلما كان الترهيب كثيرًا، كان من السهل القمع والتحكم في الشعب؛ لذلك فإن أغلب المخاوف هي أوهام.. الادعاءات القائلة بأنهم لن يرحلوا حتى وإن خسروا الانتخابات؛ مجرد نتاج للنفسيات المريضة"؛ فالأنظمة الاستبدادية تفضل تخويف وترهيب المواطنين، بدلًا من كسب تأييدهم؛ لذلك فهم يلجأون إلى كافة أشكال التوجيه والتأثير. هدفهم هو جعل المواطنين ينحنون، وكسر نضالهم، والقضاء على آمالهم".

وأشار أوزداغ إلى أن التسويق لمقولة "لن يرحلوا" تصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الخوف لا فائدة منه في تغيير الأجل، لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب. ادعاءات "لن يرحلوا" هذه هي شكل آخر للأساليب الاستبدادية… لقد رحل مَن كان يقال عنهم إنهم باقون".أردوغان تركيا