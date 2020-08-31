محمد بن مسعود - الدمام - كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن.لبنان بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31 بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن. Advertisements 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 09:49 AM كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي كان أول الواصلين للمشاركة فيها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بدأت صباح اليوم، الاستشارات النيابية التي يُجريها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا؛ لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان أول الواصلين للمشاركة في الاستشارات رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي؛ بحسب ترتيب الجدول الذي أعدته رئاسة الجمهورية لهذا الشأن. ، بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة اللبنانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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