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قالت وكالة أنباء الإمارات: إن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.
وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم؛ فتحركت فِرَق التدخل السريع بشرطة أبو ظبي، وتباشر الفِرَق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.أبوظبي
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:29 PM
بين بسيطة ومتوسطة وتم إخلاء البنايةإصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي
قالت وكالة أنباء الإمارات: إن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.
وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم؛ فتحركت فِرَق التدخل السريع بشرطة أبو ظبي، وتباشر الفِرَق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.
، إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي ،
المصدر : الخليج 365
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