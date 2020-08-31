، إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين بسيطة ومتوسطة وتم إخلاء البناية

قالت وكالة أنباء الإمارات: إن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم؛ فتحركت فِرَق التدخل السريع بشرطة أبو ظبي، وتباشر الفِرَق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.أبوظبي