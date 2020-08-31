شكرا لقرائتكم خبر عن «دونك ياوطن الحزم».. «تويتر» يحتفي بأبطال الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل
وتصدّر وسم #أبطال_الدفاع_الجوي لمنصة تويتر، حيث شارك روّاده متفاعلين مع هذا الوسم، معبّرين عن شكرهم وامتنانهم لما يقدّموه أبطالنا البواسل في كافة قطاعات القوات المسلحة من تضحيات وخاصة فيما تعلّق بأمر الطائرة الحوثية المسيرة الأخيرة التي اعترضها أبطال الدفاع الجوي دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
وقالت نوال الرويس: "دونك ياوطن الحزم والعزم وشعبهم تحت امرهم دونهم والوطن جنود وسمع وطاعة".
وأكد سعيد القاضي على بسالة أبطالنا في القوات الجوية، حيث قال في تغريدة له على تويتر: "وكالعادة أبطال قواتنا الجوية يحيلون الأرض جحيما تحت أقدام الجرذان الحوثيين أذناب المجوس".
وأشاد عز الخوي بقوة أولئك الشجعان، مؤكداً بأن جميع السعوديين يفتخرون بأبطالنا البواسل، حيث قال: طكم نفخر بكم وببطولاتكم وتضحياتكم التي تسطرونها فداءً للوطن ودفاعاً عن مقدساته وترابه وشعبه الأبي .. اللهم يحفظكم ويسدد رميكم ويثبّت أقدامكم وينصركم على عدو الإسلام وعدوكم".
كانت هذه تفاصيل خبر «دونك ياوطن الحزم».. «تويتر» يحتفي بأبطال الدفاع الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.