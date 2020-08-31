شكرا لقرائتكم خبر عن «دونك ياوطن الحزم».. «تويتر» يحتفي بأبطال الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

بعد إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراضها وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، هبّ الشعب السعودي يذود عن وطنه مدافعاً بأسمى الكلمات وأكثرها تضحية، مقدّمين شكرهم الجزيل لأبطال الدفاع الجوّي الذين يقدّمون تضحيات كبيرة ويسهرون من أجل ان ينام المواطن والمقيم على أرض البلاد الطاهرة بكل أمن وأمان.

وتصدّر وسم #أبطال_الدفاع_الجوي لمنصة تويتر، حيث شارك روّاده متفاعلين مع هذا الوسم، معبّرين عن شكرهم وامتنانهم لما يقدّموه أبطالنا البواسل في كافة قطاعات القوات المسلحة من تضحيات وخاصة فيما تعلّق بأمر الطائرة الحوثية المسيرة الأخيرة التي اعترضها أبطال الدفاع الجوي دون وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.

وقالت نوال الرويس: "دونك ياوطن الحزم والعزم وشعبهم تحت امرهم دونهم والوطن جنود وسمع وطاعة".

وأكد سعيد القاضي على بسالة أبطالنا في القوات الجوية، حيث قال في تغريدة له على تويتر: "وكالعادة أبطال قواتنا الجوية يحيلون الأرض جحيما تحت أقدام الجرذان الحوثيين أذناب المجوس".

وأشاد عز الخوي بقوة أولئك الشجعان، مؤكداً بأن جميع السعوديين يفتخرون بأبطالنا البواسل، حيث قال: طكم نفخر بكم وببطولاتكم وتضحياتكم التي تسطرونها فداءً للوطن ودفاعاً عن مقدساته وترابه وشعبه الأبي .. اللهم يحفظكم ويسدد رميكم ويثبّت أقدامكم وينصركم على عدو الإسلام وعدوكم".