شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يدشن النسخة الخامسة لـ "ملتقى مكة الثقافي" والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة ، ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

ويأتي الملتقى في دورته الخامسة بعد أن ساهم خلال دوراته الأربع الماضية في تأصيل مفهوم القدوة في مجتمع منطقة مكة المكرمة حسب الدراسات العلمية السابقة، كما يستهدف الملتقى هذا العام مفهوم القدوة وتطبيقها لبناء السلوك الصحيح وتنمية التواصل في المنطقة ، إلى جانب تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الحديثة.

ويقدم الملتقى مجموعة من الجوائز النوعية لدعم وتحفيز المبادرات والبرامج المقدمة ضمن موضوع الملتقى لهذا العام بمنطقة مكة المكرمة، بحيث تقدم للجهات والأفراد ملاك المبادرات الأكثر تحقيقا للأثر الإيجابي ، تشمل : جوائز الإبداع للمبادرات المؤسسية، ويتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للجهات المشاركة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي، بحيث يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى، وجوائز الإبداع للمبادرات الفردية، ويتضمن هذا الفرع جوائز مخصصة للمشاركات الفردية كمبادرات تقنية، فيما يتم تكريم المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات فردية للملتقى، وأخيرا جوائز الإبداع لمبادرات المحافظات، وتهدف إلى إشراك المحافظات في الحراك الثقافي والتنموي في المنطقة، بالاضافة إلى إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية مدنهم في شتى المجالات، وتشمل الجوائز المبادرات المخصصة لمعالجة مشكلة قائمة في المحافظة أو وضع حلول لها أو إستجابة لحاجة أو تطوير يخص تلك المحافظة على وجه التحديد.