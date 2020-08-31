شكرا لقرائتكم خبر عن بأساليب ترويجية مبتكرة .. "تمور تربة" يسوق إنتاج 2000 مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

يستهدف مهرجان التمور الثالث في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة والذي انطلق أمس، تسويق إنتاج مزارع تربة من التمور و التي تبلغ حوالي 2000 مزرعة في تربة والمراكز والقرى التابعة لها.

وانطلق المهرجان في مقر الساحة البلدية للاحتفالات وسط المحافظة على فترتين صباحية ومسائية وسط اجراءات صحية مشددة.

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وأعلن المدير التنفيذي للمهرجان محمد البدري انطلاق مهرجان تربة الثالث للتمور، بحضور عدد من المسئولين والمزارعين والإعلاميين ورجال الأعمال المهتمين بالتمور مهيباً بالجميع التقيد بالتنظيمات الصحية التي سنتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الحضور.

وقدم رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان مسلط البقمي شكره لمحافظ تربة عبد العزيز المفرجي، الذي حرص على إقامة المهرجان بالرغم من الظروف الصحية الراهنة وتذليل جميع الصعوبات التي واجهت اللجان قبل انطلاقة المهرجان وكذلك وجه شكره لجميع القطاعات الأمنية والمدنية للإدارات الحكومية بتربة لجهودهم في عمليات التنظيم والترتيب والتعاون لإقامة المهرجان، مبيناً ان اليوم الأول من انطلاقة المهرجان عرض فيه مئات المزارعين والمنتجين أصنافا من تمور مزارع تربة (الصفري والسري والصقعي... وغيرها)، بأشكال وأحجام مختلفة وبطرق وأساليب تسويقية مبتكرة مثل استحداث تطبيق للتسوق الالكتروني لافتاً أن العديد من رجال الأعمال وأصحاب مصانع التمور والتجار من مختلف محافظات المملكة تواجدوا في المهرجان من الصباح الباكر لشراء أجود أنواع التمور.

وأشار أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية وأركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية، وكذلك فقرات خاصة للأطفال كالمسرح وعروض شخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية لافتاً انه سوف تقام العديد من المحاضرات والندوات الزراعية خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطائها وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مد العصور.