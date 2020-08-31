شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع ١٨٢ ألف لغمًا حوثيًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي أن فرق مسام نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 28 أغسطس 182228 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وقال السيد القصيبي إن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت منذ آواخر يونيو 2018 ولغاية الآن 119237 ذخيرة غير منفجرة.

وأضاف القصيبي في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي أن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفرق الهندسية التابعة لمسام منذ انطلاقة المشروع ولغاية 28 أغسطس بلغت 5039.

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وذكر مدير عام مشروع مسام أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال الأسبوع الماضي بلغت 253857 مترا مربعا من الأراضي، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ بداية الشهر ولغاية الآن 882020 مترا مربعا.

وبذلك تكون مساحة الأراضي اليمنية التي قامت فرق مسام بتطهيرها وتأمينها منذ يونيو 2018 ولغاية الآن 13.576.148 مترا مربعا.

من جهته، قال مدير عمليات مسام في اليمن رتيف هورن إن فرق مسام نزعت منذ انطلاق المشروع 55656 لغما مضادا للدبابات، 2296 لغما مضادا للأفراد.