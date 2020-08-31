خدمة تك.. منصة إلكترونية لخدمة طلاب وطالبات جامعة طيبة

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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خصّصت جامعة طيبة بالمدينة المنورة منصة “خدمة تك” الإلكترونية ضمن برنامجها الرقمي لتقديم الخدمات للطلاب والطالبات الدارسين عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني أن أكثر من 75 ألف طالب وطالبة انتظموا إلى القاعات الافتراضية بجامعة طيبة وفروعها في المحافظات أمس, تزامناً مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد.

وأفاد أن الجامعة عمدت مبكراً إلى تجهيز مختلف المعامل وفق الإجراءات الوقائية فيما يختصّ بحضور طلبة التخصصات العملية، إضافة إلى تهيئة عدد من قنوات ووسائل التواصل الإلكترونية, لتلقي استفسارات واقتراحات الطلاب والطالبات والكادر التعليمي, والتواصل مع الطلبة المستجدين.



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