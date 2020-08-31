شكرا لقرائتكم الندوة العالمية تقيم مركز إسلاميًا جديدًا في السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 الندوة العالمية تقيم مركز إسلاميًا جديدًا في السنغال يخدم 600 أسرة ويسهم في تعليم الناشئة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال بوضع حجر الأساس لمركز العوفي الإسلامي في منطقة دجبلور بإقليم فاتيك التي تبعد عن العاصمة دكار بـ 170 كم. ويخدم المركز 600 أسرة بمجموع 2500 شخص ويضم مسجدًا بمساحة 100م وثلاثة فصول دراسية لتعليم الناشئة في المرحلة الابتدائية لتعليم اللغة العربية واللغات المحلية الأخرى. من جانبهم ثمن الأهالي جهود الندوة من خلال مشروعاتها التنموية التي تخدم المجتمع السنغالي وأشادوا بعطاء مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا.



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