، برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدة ،

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أطلق برنامج التحول الوطني، اليوم، الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.
وقال البرنامج في أول تغريداته: بسم الله وعلى بركته نُطلق الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني، لننقل لكم مسيرة البرنامج، ونستعرض منجزاته، ونوثق قصص نجاحه، ضمن مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 لتحقيق طموحاتها وتطلُّعاتها.
يذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.برنامج التحول الوطني
برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31
أطلق برنامج التحول الوطني، اليوم، الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.
وقال البرنامج في أول تغريداته: بسم الله وعلى بركته نُطلق الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني، لننقل لكم مسيرة البرنامج، ونستعرض منجزاته، ونوثق قصص نجاحه، ضمن مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 لتحقيق طموحاتها وتطلُّعاتها.
يذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:59 AM
يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية
أطلق برنامج التحول الوطني، اليوم، الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.
وقال البرنامج في أول تغريداته: بسم الله وعلى بركته نُطلق الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني، لننقل لكم مسيرة البرنامج، ونستعرض منجزاته، ونوثق قصص نجاحه، ضمن مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 لتحقيق طموحاتها وتطلُّعاتها.
يذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
، برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدة ،
المصدر : الخليج 365
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