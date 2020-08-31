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أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة دون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف مزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-31
أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة دون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف مزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:45 AM
العيسى: هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا
أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة دون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف مزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.
، رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها ،
المصدر : الخليج 365
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