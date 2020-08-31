، "تترا" تتواصل.. "خارطة هطولات الاثنين" كما يتوقعها "المسند": هنا تتشكل ،

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "تترا" طوال فصل الصيف.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين، ولا تزال الحالات المطرية تترا طول فصل الصيف ولله الحمد، من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة، وقد تمتد حتى مرتفعات منطقة #مكة.. هذا والله أعلم".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.حالة الطقس الأرصاد أمطار
"تترا" تتواصل.. "خارطة هطولات الاثنين" كما يتوقعها "المسند": هنا تتشكلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-31
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "تترا" طوال فصل الصيف.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين، ولا تزال الحالات المطرية تترا طول فصل الصيف ولله الحمد، من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة، وقد تمتد حتى مرتفعات منطقة #مكة.. هذا والله أعلم".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:11 AM
فيما توقعت "الأرصاد" تكوّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "تترا" طوال فصل الصيف.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الاثنين، ولا تزال الحالات المطرية تترا طول فصل الصيف ولله الحمد، من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة، وقد تمتد حتى مرتفعات منطقة #مكة.. هذا والله أعلم".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
، "تترا" تتواصل.. "خارطة هطولات الاثنين" كما يتوقعها "المسند": هنا تتشكل ،
المصدر : الخليج 365
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