شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات: بقاء المستفيد في الخارج أكثر من 60 يومًا يوقف صرف «ساند» نهائيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيقاف صرف "ساند" نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض. أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيقاف صرف "ساند" نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض. وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في شهر سبتمبر المقبل. ومن الجدير بالذكر، أن "ساند" هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل) الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

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