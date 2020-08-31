شكرا لمتابعة خبر عن موعد افتتاح الحركة بتقاطع «صاري» مع طريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، عن موعد فتح الحركة المرورية بمشروع تقاطع جسر طريق «صاري» مع طريق الملك فهد، والذي سيكون خلال الشهر المقبل.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، استئناف العمل في الجزء المتوقف، وجاري العمل على تنفيذ الجسر الشمالي لافتتاحه للحركة في الشهر المقبل على أن يتم استكمال بقية أعمال المشروع بالإضافة لتطوير المنطقة المحيطة بما فيها الجزء الخاص بميدان الفلك.

وأشار " البقمي " إلى أن الأمانة شغلت الجسر الجنوبي للحركة المرورية في شهر يوليو الماضي بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلية بالمشروع 78.5%، متوقعًا انتهاءه بالكامل في مارس المقبل ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، بتكلفة 92 مليون ريال ومدة التنفيذ 18 شهرًا.